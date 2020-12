Conoce los horarios de los servicios de transporte público para este 24 y 25 de diciembre

Horarios de transporte público y particular para este 24 y 25 de diciembre.

Como parte del feriado de Navidad, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció hoy el horario que tendrán los servicios de transporte público los días 24 y 25 de diciembre. En un comunicado, detalló que el transporte regular en Lima y Callao brindará el servicio de 5:00 a.m. a 11:00 p.m.

Sobre el servicio de taxi, el horario será de 4:00 a. m. a 12 de la medianoche. De igual forma, la Línea 1 del Metro de Lima y Callao funcionará el jueves 24 de 5 a.m. a 10 p.m. y el viernes 25 de 5:30 a.m. a 10 p.m. Mientras que los Corredores Complementarios atenderán de 5 a.m. a 10 p.m.

La ATU hace un llamado a los usuarios para que no bajen la guardia y recuerden el uso obligatorio de la mascarilla y protector facial, así como el respeto del aforo en las unidades, a fin de evitar el riesgo de contagio por covid-19.

Jueves 24 de diciembre

- Los regulares A, C y D funcionarán de 5:15 a.m. a 10 p.m.

- Los expresos 1, 2, 3, y Súper Expreso Norte atenderán, en la mañana, de 5:15 a.m. a 10 a.m.

- Los expresos 6, 7 y 9 funcionarán de 5:30 a.m. a 10 a.m.

- El Súper Expreso operará de 6 a.m. a 10 a.m.

- Los servicios expresos 1, 2, 3, Súper Expreso y Súper Expreso Norte adelantarán su horario de la tarde y operarán de 11 a.m. a 8:30 p.m.

- El Expreso 5 ampliará su horario de cierre y funcionará de 10 a.m. a 9 p.m.

- El regular B y el Expreso 8 quedan suspendidos por ese día.

- Las rutas alimentadoras operarán con normalidad. (5:30 a.m. a 11 p.m.)

Viernes 25 de diciembre

- Los servicios regulares A, B y C operarán de 5:30 a.m. a 10 p.m. en sus recorridos habituales.

- Las rutas alimentadoras funcionarán de 5:30 a.m. a 11 p.m.