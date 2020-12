¿Debes una papeleta de tránsito? conoce cómo acceder al descuento de hasta el 83%

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima informa a los ciudadanos que pueden acogerse al descuento del 83% en el pago de sus papeletas si estas son canceladas durante los primeros cinco días hábiles contados a partir del siguiente día de la imposición o de recibida la notificación.

Si no pudieron pagarla en dicho plazo, entre el sexto día hábil y antes de ser notificada la resolución de sanción pueden acceder a un descuento del 67%.

OJO CON LAS RESTRICCIONES:

Es importante aclarar que no se puede acceder a este beneficio en el caso de infracciones consideradas muy graves; es decir, la M01 y M02 (conducir bajo el efecto del alcohol, estupefacientes u otra sustancia alucinógena).

Lo mismo ocurre con las infracciones M03 (conducir sin licencia o permiso provisional), M04 (conducir con la licencia retenida o suspendida), M05 (conducir con una licencia cuya clase no corresponde al vehículo que conduce), M06 (estacionar en curvas, puentes, túneles, etc.), M07 (participar en competencias de eventos no autorizados), M08 (vehículo conducido por un menor de edad), M09, M12, M16, M17, M20, M21, M23, M27, M28, M29, M31 y M42.

Las papeletas que corresponde pagar ante el SAT son las relacionadas a infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito (transporte de carga y vehículos menores). Mientras que las vinculadas al transporte público deberán cancelarse ante la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Cabe señalar que el incumplimiento del pago de una papeleta podría ocasionar que una persona sea reportada en las centrales de riesgo y, por ende, no calificaría como sujeto de crédito.

CANALES DE ATENCIÓN:

Para más información pueden comunicarse con las líneas de WhatsApp (956 212 291, 983 744 044, 999 431 111, 940 199 995, 956 212 260 y 956 212 205), escribir a asuservicio@sat.gob.pe, a la página de Facebook SAT de Lima o al chat en línea ingresando a www.sat.gob.pe, sección “Contáctanos”.