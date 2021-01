Joven acusa a suboficial de la Policía de haberla violando en un hospedaje de Comas

Una muchacha denuncia que fue violada por el suboficial de la Policía, Hillmer A. (23) dentro de un hospedaje en el distrito de Comas. El presunto ultraje habría ocurrido el pasado 29 de diciembre.

Según relató la joven, ambos quedaron en encontrarse en el cruce de las avenidas México y Universitaria en el citado distrito y luego acudieron a una bodega para comprar dos latas de cerveza.

Tras salir del negocio, la mujer relató que fue amenazada con un arma y sufrió un ataque de pánico por lo que no pudo poner resistencia. Ambos ingresaron al hospedaje usando nombres diferentes.

“Nunca acepté. Todo fue por amenazas. Me dijo que tenía fierro [pistola]. He quedado mal psicológicamente, quiero justicia”, señaló la denunciante. Hasta el momento no se tiene la versión del efectivo.

Al respecto, la Policía Nacional informó que actuaron de acuerdo a ley, comunicaron de la denuncia al Ministerio Público por lo que el agente se encuentra en calidad de citado por disposición fiscal, informa Ojo.