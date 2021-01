Ciro Maguiña tras vencer al Covid-19: ““Tomé ivermectina, es algo que siempre he recomendado”

Luego de luchar por varios días contra la infección de la Covid-19, el vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, contó que tomó la ivermectina para vencer a la enfermedad, pese a que el Ministerio de Salud no lo recomienda como tratamiento contra el coronavirus.

“Como parte del tratamiento tomé ivermectina por cinco días, es algo que siempre he recomendado cuando se usa oportunamente, tiene base científica. Eso más vitamina D, Zinc y paracetamol. Y estoy vivo. Es una de las pocas cosas que funciona en los primeros días”, declaró a un medio local.

El galeno agregó que su situación era delicada ya que formaba parte del grupo de riego por la edad y por padecer hipertensión y diabetes, por lo que destacó el uso de la ivermectina en el tiempo correcto.

“Hay trabajos que indican esto. En las primeras semanas el virus circula y hay que bajar la cantidad no para curarlo sino para atenuarlo y esto es científico. Esto se justifica en grupos de riesgo como el mío porque soy hipertenso, pero no se justifica en niños ni en casos que no son de riesgo”, reiteró.