Este es el nuevo horario para el transporte público que rige desde mañana

Luego que el Gobierno modificara el inicio de toque de queda ante el avance de la pandemia, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dio a conocer los horarios que tendrán los servicios de transporte público a partir de mañana 15 de enero.

TRANSPORTE REGULAR

En Lima y Callao se brindará de lunes a domingo de 4 a. m. a 9 p. m.

TAXI Y TRANSPORTE DE TRABAJADORES

Se brindará durante las 24 horas. De 9 p. m. a 4 a. m. sólo podrá realizarse para trasladar a los usuarios que acrediten prestar servicios esenciales y en caso de justificada necesidad como asistencia a establecimientos de salud, centros de diagnóstico en casos de emergencia, y traslados al aeropuerto.

LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA​ Y CALLAO

Funcionará de lunes a sábado de 5 a. m. a 9 p. m. y los domingos de 5:30 a. m. a 9 p. m.

METROPOLITANO

Estaciones y terminales de 5 a.m. a 9 p.m., rutas troncales de 5:15 a.m. a 9 p.m. y rutas alimentadoras de 5:15 a.m. a 10 p.m.

- Los corredores complementarios atenderán de 5 a. m. a 9 p. m.