Premier Bermúdez: Si un médico receta al paciente ivermectina, puede utilizarla

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, dijo anoche que el Gobierno ha reconocido la ivermectina en la lista de medicamentos permitidos para tratar el Covid-19, siempre y cuando sea recetada por médico.

El Ministerio de Salud y el Seguro Social de Salud han reincorporado, nuevamente, este producto en el kit para tratamiento ambulatorio de pacientes con coronavirus, tras haber sido retirada el año pasado.

La premier, en entrevista con RPP, aclaró que "no es que se esté distribuyendo libremente como en algún momento se hizo. Lo que sí se hace es que si un médico evalúa a una persona y le receta este producto o cualquier otro, entonces la persona puede utilizarlo".

Finalmente, Bermúdez Valdivia señaló que en el Gobierno anterior se repartió no solo ivermectina, también hidroxicloroquina sin receta médica, "Ahora no es así", aclaró. Asimismo, la funcionaria pidió no automedicarse.