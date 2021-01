ATENCIÓN: Corte de luz desde hoy hasta el domingo en varios distritos de Lima y Callao

La empresa Enel informó que desde hoy, viernes 29 hasta el domingo 31 de enero, se realizarán cortes de luz en varios distritos de Lima y Callao.

En un comunicado, la compañía señaló que la suspensión se debe a necesarias obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas.

Es importante señalar que el corte no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Viernes 29 de enero:

San Miguel (09:00 – 17:00)

Calle José Liborno cdra 1, Jr Padre Guatemala cdra 2, Jr Tungasuca cdra 2 Calle Ines Huaylas cdra 2.

San Martín de Porres (09:00 – 18:00)

Asoc de viv Paraiso Florido mz a, b, c, e, Asoc de prop Los Andes mz b, c, d, Asoc de viv San Aantonio mz c, av Carlos Izaguirre mz a, Asoc Paraiso Dorado mz b, d, e, Aasoc viv resd San Francisco- Asc San Juan Salinas mz a, b, c, d, f, g Asoc de viv Santa María del Valle mz g, h, j, k, Coop viv Huasnaspampa mz a, b, j, Asoc viv resd San Francisco.

Callao (02:00 – 05:00)

Asoc viv Santa Beatriz- Callao mz. m, n.

Sábado 30 de enero:



Independencia (10:00 – 17:00)

M P De Bellido Cdra 6,7,9 Mariano Melgar Cdra 1,2 M Bastidas Cdra 4, Pje Pumacahua Cdra 1, Fco De Zela Cdra 1, T Amaru Cdra 5, A De Zela Cdra 1,2, Hnos Toledo Cdra 1, Los Incas Cdra 1, Prolong T. Amaru Cdra 1, Ps Hnos Angulo Cdra 1 Ps 9 De Diciembre Cdra 1 , Ps Rodriguez De Mendoza Cdra 1, Av G Unger Cdra 36, Prolong 37 Dias Mz.A.

San Juan de Lurigancho (08:00 – 18:00)

Los Duraznos Cdra 4,5,6, Proceres De La Independencia Cdra 30 Los Ciruelos Cdra 4,5,6 Pasaje Las Uvas Mz.C Aahhparc Semi Rustica Cto Grande Mz.C

Domingo 31 de enero:



El Agustino (09:30 – 15:30)

Asoc Menacho Ii Mzs A-b-c-e-f-g-h-i-j-k-m-n-o-p-q, Av Algarrobos Cdra 2, Av Mariategui Cdra 19-20.

Puente Piedra (09:00 – 17:00)

Jr Mariano Angulo Cdra 5, Ca Mateo Gonzalez Cdra 3, Lorenzo Valderrama Cdra 1-2, Jr Eduardo Correa Cdra 1-2, Jr Paula Quiroz Cdra 3, Coop Santa Luzmila Mzs A1-b1-c1- D1-e1-f1, Andres Salca Cdra 1.

Callao (08:00 – 17:00)

Av Guardia Chalaca/Av Argentina (Óvalo Salón) (Policía Nacional Del Perú, Municipalidad Provincial Del Callao).