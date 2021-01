Briotech: Desinfección biológica inocua para personas ayuda a combatir COVID-19

La desinfección como una forma de controlar el coronavirus está dando buenos resultados, es así que la Fundación del Índice de Sostenibilidad Global, ha desarrollado con éxito un producto, basado en el “ácido hipocloroso”, sustancia que produce el propio cuerpo humano.

El líquido, totalmente ecológico, ha sido analizado en laboratorios del mundo y se ha comprobado que elimina en un 99,9% al Covid-19, además de erradicar gérmenes y bacterias. No es toxico y no contiene lejía, amónico ni alcohol. Se puede almacenar hasta por dos años.

Asimismo, el producto sirve para desinfectar con gran efectividad pequeños objetos así como grandes espacios de producción y servicios, que no necesita estar libre de personas al momento de su aplicación, ya que es no contaminante, además no afecta a las mascotas.