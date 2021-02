Ciro Maguiña: "Esta es una cuarentena chicha y va al fracaso"

Para el vicedecano del Colegio Médico del Perú urge un cambio de estrategia con medidas más innovadoras y radicales, antes de que lleguemos a un "desastre nacional".

Duras palabras. El vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, calificó de “chicha” a la cuarentena dispuesta por el Gobierno ante la segunda ola del COVID-19 en el país y aseguró que está destinada al fracaso. Señaló la necesidad de innovar y tomar medidas más radicales ante la situación, que podría llegar a un "desastre nacional".

“Esta es una cuarentena chicha. Creo que no se da una verdadera restricción, lo hemos visto en los dos primeros días. Esto va a ir al fracaso (…) Se tiene que innovar con cosas prioritarias e insisto en el interés en el nivel primario”, dijo en radio Exitosa.

“Estamos casi llegando a lo que llamamos un desastre nacional y eso significa tomar medidas radicales. Creo que las medidas tardías que ha tomado el Gobierno, algunas son acertadas otras no y están pasando factura, estamos llegando al rebalse. Lo dicen los cuerpos médicos”.

URGE CONTENCIÓN

Para Maguiña, decir “quédate en casa” no tendría mucho sentido si no se aplican medidas de contención desde un inicio, sobre todo en los conos de la capital, donde no habría refuerzos para la contener la enfermedad.

“No hay oxígeno, el personal no puede trabajar ya rebalsó la capacidad operativa. Estamos en esta ola que crece, falta febrero y marzo y la vacuna va a ser limitada y gradual. Esto nadie esperaba salvo Essalud que advirtió este escenario a finales del año pasado”, acotó.