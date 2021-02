Exsecretario de Palacio dijo desconocer si Vizcarra fue vacunado en la sede de Gobierno

El ex secretario de Palacio de Gobierno, Pedro Angulo, reconoció que autorizó el ingreso a la sede del Ejecutivo del médico Germán Málaga y una enfermera, sin embargo negó que haya estado presente en la reunión que sostuvo el galeno con Martín Vizcarra en el despacho presidencial.

“Yo no estuve presente en esta reunión que se especula fue para fines de la vacunación, no podría dar detalles de esto. Yo procedí a registrar los ingresos autorizados”, detalló en un medio local.

Añadió que el ex jefe de Estado se reunía con diferentes personas, y que por aquellos días también se llevaba a cabo una vacunación contra otras enfermedades.

“Yo no puedo decir algo que no me consta, yo no he visto que el señor presidente (Vizcarra) haya sido vacunado”, refirió.

Cabe señalar que el médico Germán Málaga estuvo a cargo de los ensayos clínicos de la candidata a vacuna de Sinopharm realizado en nuestro país.