Vizcarra pide disculpas y asegura que nunca le informaron de lote adicional de vacunas experimentales

El expresidente Martín Vizcarra pidió disculpas a la ciudadanía por no haber informado en su momento que, junto a su esposa y su hermano, fue parte de los ensayos clínicos del laboratorio Sinopharm, y señaló que lo hizo para no interferir en el proceso de investigación de la candidata a vacuna contra la Covid-19.

"Asumo mi responsabilidad en ese sentido, y por el respeto que merecen los ciudadanos, pido disculpas sinceras a los peruanos por no haber informado de ese hecho en ese momento. Me someto a las investigaciones en aras de esclarecer esta situación, reafirmando que no he cometido delito alguno ni ha existido perjuicio en contra de nadie", señaló.

DIJO DESCONOCER LOTE ADICIONAL

El exmandatario señaló además que no sabía que había un lote adicional de vacunas experimentales, además de las 12 mil dosis para los voluntarios y que recién se enteró sobre ello a través de las noticias.

"Nunca se me informó, ni en Consejo de Ministros, ni en una reunión alguna, ni con documento, que existían más de las 12 mil vacunas que todos conocíamos. ¿Les parece poco creíble?, pues es la verdad. Asimismo, nunca fui informado de la existencia de otros funcionarios públicos de mi Gobierno que hayan participado en ello", añadió.