Ana Estrada tras fallo del PJ: Yo quería que fuera así, se trata de un derecho

Ana Estrada señaló que se encuentra “muy emocionada” luego que el Poder Judicial ordenó al Ministerio de Salud (Minsa) y a EsSalud respetar su decisión de poner fin a su vida a través de la eutanasia.

La psicóloga señaló a un medio local, que está feliz con la decisión pues alcanzó su meta pues era una lucha por la que estaba peleando todo este tiempo y ahora se ha reconocido su derecho a disponer de su cuerpo.

“Yo quería que fuera así, siento ahora que una gran puerta se ha abierto. Esto lo que me dice es que eres dueña tu cuerpo, de tus decisiones, de tu vida. Sé que hay mucha gente que no lo entiende. Que dicen que si se quiere morir que se muera, pero no entienden que se trata de un derecho”, indicó.

POLIMIOSITIS LA TIENE POSTRADA EN CAMA

Cabe resaltar, que Ana Estrada fue detectada con polimiositis a la edad 12 años. Esta enfermedad incurable, progresiva y degenerativa la tiene postrada en una cama desde hace varios años.