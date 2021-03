¡Atención! Estos son los cortes de luz programados del 8 al 14 de marzo

Desde hoy hasta el domingo 14 de marzo, la compañía Enel suspenderá el servicio de energía eléctrica en algunos sectores de Lima y Callao para realizar obras de mantenimiento preventivo a sus redes.

La empresa pidió a la población tomar las precauciones del caso. Esta es la lista de las zonas que se verán afectadas y los horarios en que se realizará el corte de luz:

LUNES 8 DE MARZO:

- San Martín de Porres (8.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.)

Asociación Proviv urbanización Los Álamos mzs I, T, Q, W, Z, X, Z, asociación Proviv de trabajadores del Callao Puerto mzs H, I, J, K, P, asociación Proviv Las Gardenias mz E, asociación Prop Los Olivos mz N.

- San Juan de Lurigancho (9.00 a. m. hasta las 2.00 p. m.)

Agrupación Familiar Buena Vista ampliación mzs A, B, B(Prima)I, J, K, Agrupación Familiar Jesucristo Vive mzs A, B, Agrupación Familiar Nuevo Amanecer II mzs A, B, C, D, E, F, G, H, I, Agrupación Familiar Santa Rosa MZS B, C, D, E, asentamiento humano Interior Nuevo Perú etapa II sector Buena Vista mzs A, B, C, D, E, F, F(Prima) G, H.

- Puente Piedra (9.00 a. m. hasta las 3.00 p. m.)

Asociación Casa Huerta San Pedro mzs G, I, asociación San Juan Bautista mzs A, B, C, asociación de Propietarios San Señor de la Soledad mz C.

- Puente Piedra (9.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.)

Avenida Los Pinos mz I lt 18, Lot Chillón - Lot Chillón Fortiflex

- Comas (9.00 a. m. hasta las 3.00 p. m.)

Asentamiento humano Año Nuevo Zona A sector La Cumbre mzs A, B, C, D, E, asentamiento humano Año Nuevo Zona A sector La Cumbre ampliación mzs D, E, F, G, asentamiento humano Año Nuevo sector Las Lomas mzs A, B, C, H, J, asentamiento humano Año Nuevo Zona A sector La Libertad mz B, asentamiento humano Año Nuevo Sct Ayllu mzs C12, C13, C14, C15, C16, C17, asentamiento humano Corazón de Jesús Año Nuevo Zona A mzs A, B, C.

- Comas (11.00 a. m. hasta las 4.00 p. m.)

Avenida Camino Real Lot Chillón mz B, calle Tambo Rio Km 24 mz D.

Lima (9.00 a. m. hasta las 3.00 p. m.)

Juan del Mar y Bernedo 1016 Lima Uyustools Perú LTDA SRL.

Magdalena del Mar (12.00 a. m. hasta las 4.00 p. m.)

Avenida Brasil 3015-3019 Viviendas del Perú S.A.C, calle Daniel A. Carrión cuadra 8, avenida Brasil cuadra 30, jirón Larco Herrera cuadra 13.

San Antonio de Chaclla (1.00 p. m. hasta las 2.00 p. m.)

Organización urbanización de Pobladores Grupo Los Frutales anexo 22 Jicamarca mzs CF1A, CF2, CF3, CF4, CF7, CF9.

Chancay (1.00 p. m. hasta las 5.00 p. m.)

Urbanización Andrés de Los Reyes (Fonavi) mzs D E F, C lado calle Alberto de las Casas, mz H L M Lado Calle Belén; ubicados en el distrito de Chancay.

MARTES 9 DE MARZO

- Callao (12.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.)

Avenida Nestor Gambetta cuadra 64, km 19 y km 22., calle Santa Beatriz, avenida Colectora con avenida Oquendo, avenida Carlos Yzaguirre lote 5

- Callao (8.30 a. m. hasta las 5.00 p. m.)

Jirón Francisco García Calderón cuadras 2, 3, 4, 5, Puno cuadras 7, 8, avenida Guardia Chalaca cuadras 5, 6, Zepita cuadra 12.

- Callao (8.30 a. m. hasta las 3.30 p. m.)

Avenida Alameda 1 Edif 5-6 cuadra 1 Constructora Cumbres Villanova S.A.C, avenida Alameda 1 Edif 4 cuadra 2, Constructores Interamericanos S.A. C, avenida Argentina 2424 Mz B2 Edif 3 Constructores Interamericanos S.A.C.

- Lima (8.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.)

Avenida Universitaria cuadra 5, avenida Industrial cuadra 5, avenida Materiales Com avenida Industrial.

- Lima Cercado (9.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.)

Avenida Uruguay cuadra 3, avenida Garcilaso de la Vega cuadra 12, jirón Camaná cuadras 9, 11, pasaje Velarde cuadra 1, avenida Bolivia cuadra 1, Tambo de Belen cuadra 2.

- Comas (9.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.)

Urbanización Santo Domingo etapa I mzs A, C, E, F, G, I, Urbanización Santo Domingo etapa II mzs J, K, M, N, O, P, Urbanización Santo Domingo mz A, Urbanización Santo Domingo etapa V mzs V, W, Asociación de Viv Las Casuarinas III etapa de Carabayllo mzs C, E, F, H, avenida Mariano Condorcanqui cuadra 9, 12, mzs O, S, T, U.

- San Martín de Porres (9.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.)

Asociación Residencial Los Lirios mzs L, M, N, Urbanización Los Lirios mzs L, N, O, P, avenida Alcides Vigo mz L, avenida Indepedencia mz M, avenida Monterrey mz L, avenida Los Lirios mz M.

- Supe (9.00 a. m. hasta las 1.00 p. m.)

Centro Poblado Caleta Vidal mz L, LL, M, N, O, P; Ca. Bello Horizonte, Ca. Malecón, Jr. Dorila Risco De Diaz; ubicados en el distrito de Supe.

- Barranca (2.00 p. m. hasta las 5.30 p. m.)

Lotizadora Los Sauces mzs C y D; PVM Virgen de Guadalupe mzs A, B. C y D; Pasaje Pelota, Asentamiento Humano Virgen de Guadalupe, Lotizadora Laderas de B.V., Centro Poblado Buena Vista Baja, calle Limoncillo; ubicados en el distrito de Barranca.

MIÉRCOLES 10 DE MARZO

- Carabayllo (8.30 a. m. hasta las 5.00 p. m.)

Asentamiento humano La Rivera/Las Gardenias mzs B, C, D, asentamiento Humano La Rivera/Los Jardines mzs C, D, asentamiento humano La Rivera/Los Laureles mz E, asentamiento humano La Rivera/Los Jazmines mz A, asentamiento humano La Rivera/Micaela Bastidas mzs A, B, C, D, E, asentamiento humano La Rivera/La Rivera mzs A, B, asentamiento humano El Dorado Carabayllo mz A, jirón Los Sauces mzs A, W, avenida Miraflores mz D, asentamiento humano Manuel Scorza/Carabayllo mzs A, C, D, E, asentamiento humano Historico Concon avenida Tupac Amaru, Sol de Caudivilla mzs A, B, C, D, E, F, avenida Camino Real mzs A, C, asociación Viv Praderas de Carabayllo mzs B, C, D, E, F, G, asentamiento humano Dorado Carabayllo mz B.

- Puente Piedra (9.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.)

Avenida Tambo Inca, Rosa Lux II mzs A, B, C, Ch, D, E, F, G , avenida Los Florales etapa I mz L1, Urbanización Rosa Luz etapa 1 mzs B1, L1, M, M1, O, asociación de Viv Imperial mzs A, B, C, D, E, calle Los Viñeros Mz A, asoc. Viv Villa Los Olivos 22 mzs A, B, C, D, E, F, G , asoc. De Viv Antonio Raimondi zs A, B, C, asentamiento humano Las Palmeras mzs A, B, C, asoc. de Viv El Palomar mzs A, B, C, D, E, asoc. Viv Fundo Quiñones mzs A, B, C, D, E, F, asoc. Prop Viv Villa Los Olivos , asoc. De Viv Rosaluz II etapa mzs A, B, C, D, E, F, G, H, I , J.

- Puente Piedra (11.00 a. m. hasta las 4.00 p. m.)

Asociación Las Begonias del Norte mzs B, C, D, E, F, asociación de Viv Santa María del Gramadal mz A, B.

- Ancón (9.00 a. m. hasta las 5.30 p. m.)

Asociación Prop Villamar de Ancón mzs 08, 34, 49, 11, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 59, 60, 48, asociación Villas Del Sol mzs C, D, E.

- Callao (9.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.)

Proviv Bahía Blanca mz A, asociación San Valentín 1 etapa mz E, avenida 200 Millas mz A, Proviv Residencial Dueñas mz E.

- San Juan de Lurigancho (9.30 a. m. hasta las 2.30 p. m.)

Asociación Pro Viv Los Pinos mzs A1, B1, L1, I1, avenida San Martin de Porras cuadra 3, avenida Próceres de la Independencia cuadra 3.

- Lima (10.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.)

Avenida Venezuela cuadra 25

- Vegueta (10.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.)

José Carlos Mariátegui zona Chilampa Prcla. 19-34-38, Sector Irrigación San Felipe; ubicados en el distrito de Vegueta.

JUEVES 11 DE MARZO:

- Carabayllo (8.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.)

Proviv Santísima Trinidad mzs A, B, C, urbanización Esmeralda etapa 4 mzs A2, B2, B3, B6, B10, B13, Urbanización Esmeralda etapa 3 mzs A, D, F, H, I, proviv. La Esperanza mz A, proviv. Residencial Jesús del Norte mzs A, C, D, E, calle Punta Sal mz C, Constructora Valles del Perú S.A. avenida Perimétrica M. - L Sub Lote 6B Torre B Fundo Pampa Libre y Anexos, urbanización Las Palmeras de Carabayllo mzs A, D, calle Los Abetos mz A1, urbanización San Pedro 4ta etapa mz B3, calle Los Nogales mz B8, calle La Punta mz G, calle Los Molles mz A3.

- Ventanilla (8.30 a. m. hasta las 5.30 p. m.)

Jirón Arabiscos cuadras 7, 8, 9, jirón Los Arandanos cuadra 3, jirón Los Arayanes cuadra 9, Av Boulevard Las Hebras cuadra 11, jirón Las Lausonias cuadra 2, 3, 6, 7, jirón Los Ricinos cuadras 7, 8, 9, 10,11, Av. Los Tusilagos cuadras 3, 4, Las Palmeras mzs 58, 60, jirón Los Beleños cuadras 2, 3, jirón Bellotitas cuadras 7, 9, 10, 11, 12, jirón Los Aconitos cuadras 8, 9, Los Manzanos cuadras 8, 9, jirón Los Palmitos cuadras 3, 4, 5, jirón Los Ruibardos cuadras 3, 4, 5, jirón Las Droseras cuadras 2, 3, 4, jirón Los Eleboros cuadras 3, 4, jirón Las Nepentas cuadras 2, 3, jirón Las Ortigas cuadra 9, jirón Las Sensitivas cuadras 3, 4, jirón Los Papiros cuadra 3, jirón Los Tomillos cuadras 2, 3, 4, 5, jirón Los Nelumbios cuadras 8, 9, jirón Los Aloes cuadra 11, Bulevar Los Aloe cuadra 1, pasaje Interno S/N-Jard.San Juan (W-16A) -, Bulevar Las Hebeas cuadra 11, urbanización Las Violetas Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, T, U, V, X, Z, urbanización Los Jardines mzs C, W, P, urbanización Azcarrunz Mz. A1, B1, C, C1, D, E, E1, G, H, I, I1, J, K, L, M, N, N1, O, P, Q, R, U, X, urbanización Villa Gestro mz 5.

- Los Olivos (9.00 a. m. hasta las 5.30 p. m.)

Calle 26 Frente al Lote 42 mz 94, urbanización La Franca, asentamiento humano, Los Norteños mzs 102, 103 asentamiento humano Enrique Milla Ochoa Mz.85, Pasaje Confraternidad mzs 8586, 87, 88, 89, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, asentamiento humano Juan Pablo II mz 86, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

- Los Olivos (10.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.)

Asentamiento humano Santa Cruz SAB 2431 mzs A, B, C, D, E, F, G

- Puente Piedra (9.00 a. m. hasta las 4.00 p. m.)

Asentamiento humano Hijos de Luya mz I, asentamiento humano Hijos de Luya III etapa mzs A, B, C, D, H, Proyecto Integral La Florida mz B, Jirón San Martin de Porras mz I.

- Comas (9.00 a. m. hasta las 5.30 p. m.)

Asentamiento humano San Martín cuadras 6, 7, 8, jirón Unión cuadra 1, avenida San Martín cuadras 5, 7, 8.

- Vegueta (9.00 a. m. hasta las 3.00 p. m.)

José Carlos Mariátegui zona Chilampa Prcla. 37-40, fundo la Chilampa, Sector Irrigación San Felipe, Cr Panam. Norte Km 169.5; ubicados en el distrito de Végueta.

VIERNES 12 DE MARZO

- San Juan de Lurigancho (9.00 a. m. hasta las 5.30 p. m.)

Ampliación II del Sector Keiko Sofia Fujimori mzs Q, Y, U, Z, Z1, Z2, Z3, asentamiento humano Proyecto Integral Los Ángeles, Keiko Sofia Fujimori mzs B, C, E, F, I, J, K, L, M, P, Q, R, S, T, U, Y, Z, Z2, asentamiento humano Keiko Sofia Fujimori, mzs A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, U, Agrupación Familiar Mundo Nuevo mzs A, B, C, D, E, Agrupación Vecinal Nueva Mayoría mzs D1, G, H, L, M, N, Agrupación Vecinal Nueva Mayoría Proyecto Interior Los Ángeles mzs A, B, C, D, E, F, G, H.

- San Juan de Lurigancho (10.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.)

Urbanización Ganimides mzs A, I, urbanización Santa Elizabeth mzs A, B, D, E, G, H, I, J.

- Comas (9.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.)

Avenida El Alamo S/N Com Residencial F.A.P.

San Miguel (10.00 a. m. hasta las 3.00 p. m.)

Cesar López Rojas cuadras 2, 3, Alfredo Novoa.

- Carquín (8.30 a. m. hasta las 12.30 p. m.)

Asociación de Vivienda Carquin Bajo; ubicados en el distrito de Caleta de Carquin.

- Carquín (2.00 a. m. hasta las 5.30 p. m.)

Calle Eusebio Arroniz, Calle Alfonso Ugarte, Ps. Salazar Bondy, Jr. Los Pescadores, Asentamiento Humano Santo Cruz De Motupe, Ps. El Morro, Ps. Santa Rosa, Calle Augusto Salazar, Calle Jose Maria Romero; ubicados en el distrito de Caleta de Carquin.

SÁBADO 13 DE MARZO:

- San Miguel (8.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.)

Auzangate Jto.691 (El-1) San Miguel. Maranga - Urbanización Las Leyendas, avenida Los Olmos cuadra 1 San Juan De Lurigancho, calle Ampay cuadra 0, calle Anaquito cuadra 1, avenida Precursores cuadras 6, 7, 8, 9, avenida Elmer Faucett cuadras 1, 2, 3, Chachani cuadra 1, calle Chaquilchaca cuadra 2, calle Contisuyo mz Fu, cuadra 2, Francisco Orellana cuadra 1, Huaccarunco cuadra 1, Incahuasi cuadra 1, 2, Molloc Marca cuadra 3, 4, Otorongo cuadra 2, Pacamarca cuadra 1, 2, calle Puna cuadra 1, calle Saycusca cuadra 2.

- San Juan de Lurigancho (8.30 a. m. hasta las 4.30 p. m.)

Asentamiento Humano 10 de Octubre 2da etapa mzs E2, E2, E3, E4, E5, F9, F10, F11, F12, F13, F17, Proviv Ciudad Mariscal Cáceres sector III, mzs E3, E5, F9, F10, F11, F12, H1, H3, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H14, H15, H16, H18, H19, H20, H25, I1, I3, I4, I8, I9, I11, I12, I13, I14, I15, I16, J1, J2, J4, J7, K2, K3. K6, K8, K9, K18, K19, K20, P8, P9, C.D, Mariscal Cáceres sector II mz K1, asentamiento humano Peruanos Unidos sector Vista Alegre del Cerro Mirador mzs A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. mz G lote1 asentamiento humano Vista Alegre Cerro Mirador, Agrupación Familiar El Mirador de Mariátegui mzs A, B, M B - L 07 asentamiento humano sector Vista Alegre Del Cerro Mirador, Grupo Familiar Monte Sion de Jose Carlos Mariátegui Mz. A, Asentamiento Humano Esmeralda de los Andes mzs K5, K6, K7, K8, K9, avenida José Carlos Mariátegui mz J4, asentamiento humano José Carlos Mariátegui, Mz. I1, I3, I4, I5, I7, I9, I10, I11, I12, I14, I15, I16, I17, I18, H1, H4, H5, H6, H8, H10, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22, H23, H24, H25, H26, K1, K2, K3, K4, K18, K19, K20, J1, J2, J3, J4, GP, P8, P9.

- San Juan de Lurigancho (9.00 a. m. hasta las 4.00 p. m.)

Asentamiento humano Los Álamos mzs A, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Agrupación Familiar Los Álamos ampliación sector 1 y 2, mz A1, B1, C1, D1, E1, F1, Agrupación Familiar La Fortaleza de San Juan De Lurigancho I etapa, mzs A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, S, T, U, V, W, X, Agrupación Familiar la Fortaleza 2da etapa mzs A, A1, B, B1, C, E, F, G, H, I, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Grupo Familiar El Vallecito ampliación W3 del Agrupación Familiar Jcm mzs A, B, C, D, E, F, G, H, H1, J, K, L, avenida Chillón Lote 54-A Lotización Semi Rustica Chacra Cerro, avenida Principal Central y Pasaje Cabo Blanco, avenida Central etapa V mz B lote 10 asentamiento humano José C. Ma, asentamiento humano José Carlos Mariátegui-ampliación V etapa mzs A, B, C, D, G, H, J, K, O, N, ampliación W3 Asentamiento Humano Jose C. Mariátegui Mz. B, D, H.

- Bellavista (9.00 a. m. hasta las 4.00 p. m.)

Jirón Colina Tramo 2, Ovalo Saloom, entre Calle Alfonso Ugarte y avenida José Gálvez S/N, jirón Colina cuadras 8,10.

- Puente Piedra (9.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.)

Urbanización Las Vegas, avenida San Juan de Dios con San José.

- Huaral (8.00 a. m. hasta las 12.00 p. m.)

Carretera La Macarena S/N Parcela 11586; ubicados en el distrito de Huaral.