Murió padre de policía que vendió su auto por una cama UCI

El padre de Kevin Salgado Otaso, un policía que vendió su carro y suplicó por una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos, falleció este martes a causa del covid-19. El señor Segundo Salgado Gonzáles, se encontraba en el hospital Edgardo Rebagliati, en Jesús María.

“Mi papá luchó más tiempo en mi casa que en el hospital. Nunca salieron del hospital para decirme tu papá necesita esto, nada. Solo me llamaron para decirme que falleció y que venga al mortuorio. Ni siquiera me dieron alternativas, por el traslado”, contó Kevin.

“Voy a cumplir lo que le prometí, construir su casa, porque era para que tengan una mejor calidad de vida. Papá no va a poder disfrutarlo, pero aún me queda mi mamá”, dijo entre lágrimas. El joven policía aseguró que aún su madre no sabe de la noticia.

NO ACCEDIÓ A UNA CAMA UCI

Kevin Salgado viajó desde Huacho para poder tratar a sus padres con covid-19. Su madre pudo responder adecuadamente; sin embargo, su padre presentó tuvo que ser hospitalizado. Necesitaba una cama UCI para seguir luchando contra la enfermedad. Por ello, vendió su auto para costear el tratamiento.