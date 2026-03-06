Elecciones 2026: Ejecutivo transfiere S/ 224,8 millones adicionales para garantizar proceso electoral

El Gobierno transfirió, mediante Decreto Supremo N°031-2026-EF, S/ 224,8 millones adicionales para los gastos asociados a las Elecciones 2026. Con estos fondos se busca garantizar un proceso ordenado, eficiente y transparente.

Según la norma, se transferirán S/ 100 millones al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para cubrir gastos asociados a la organización de los comicios del 2026. Este importante monto se suma a los S/ 114,1 millones asignados previamente.

Asimismo, se transferirán S/ 101,5 millones al Ministerio de Defensa y S/ 23,3 millones al Ministerio del Interior. Los recursos financiarán los gastos relacionados con la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en los comicios.

CONDICIONES DE SEGURIDAD

Como se sabe, la participación de estas instituciones es fundamental para resguardar el material electoral, garantizar el orden público y permitir que millones de ciudadanos ejerzan su derecho al voto en condiciones de seguridad.

La nueva asignación total de S/ 224,8 millones se suma a los S/ 702,4 millones aprobados la semana pasada, y los S/ 538 millones transferidos el 2025, con lo que se garantiza el cumplimiento de las etapas del calendario electoral.