VES: capturan a integrantes de banda criminal que asaltaba a conductores de taxi por aplicativo

Tras un rápido operativo, la policía capturó a dos integrantes de una banda criminal que asaltaba a choferes de taxi por aplicativo en distintos distritos de Lima. Los sujetos fueron capturados en Villa El Salvador (VES).

Los hombres fueron detenidos luego de despojar a un taxista de su vehículo, billetera y dos celulares. Tras el asalto, la víctima alertó a efectivos que patrullaban la zona, quienes intervinieron de inmediato.

ANTECEDENTES POLICIALES

Aplicaron el plan cerco y lograron intervenir Aarón Paredes (24) y Antonio Cervantes (20) quienes se movilizaban en el auto robado, ellos prefirieron guardar silencio. Los detenidos registran antecedentes policiales.

Se les decomisó, tres celulares robados, dos billeteras y un arma de fuego; además, los efectivos recuperaron el vehículo robado. Los detenidos fueron trasladados a la comisaría del sector para las diligencias de ley.