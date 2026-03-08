Cantante fue asesinado a balazos en el Callao: ataque dejó también un herido de consideración

Un conocido cantante de música urbana fue asesinado dentro de una barbería de la calle Lincoln, en el distrito de La Perla, Callao. El artista se estaba realizando un corte de cabello cuando fue atacado a balazos.

Testigos revelaron que el sicario ingreso al local, la noche del último sábado, preguntando por el precio de un corte de cabello y segundos después disparó múltiples veces contra su víctima, luego huyó en una motocicleta.

AJUSTE DE CUENTAS

En el ataque, un hombre de 48 años que estaba en el negocio resultó herido de consideración, fue llevado al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanece con pronóstico reservado, su identidad no fue revelada.

El fallecido fue identificada como Daren C. (21), quien era un cantante de música urbana que se presentaba en distintas fiestas y locales del Callao. Las indagaciones apuntan que el crimen sería por un ajuste de cuentas.