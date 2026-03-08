Locales

Hace una hora

Miraflores: hallan sin vida a joven que desapareció en el mar tras ingresar a la playa Waikiki

Tras la alerta, serenos, rescatistas y equipos de emergencia acudieron a la zona para iniciar un operativo de búsqueda, en el punto donde el joven fue visto por última vez.

Foto Correo



Tras una intensa búsqueda, fue hallado sin vida el joven que anoche desapareció en el mar tras ingresar a nadar a la playa Waikiki, en el distrito de Miraflores. Fue identificado como Jean Paul H. G., de 21 años.

La tragedia ocurrió cuando cuatro jóvenes ingresaron al mar para bañarse, pero minutos después solo tres lograron regresar. El cuarto desapareció entre las olas, lo que generó alarma entre sus acompañantes.

EQUIPOS DE EMERGENCIA 

Tras la alerta, serenos, rescatistas y equipos de emergencia acudieron a la zona para iniciar un operativo de búsqueda, que contó con el apoyo de un dron, en el punto donde el joven fue visto por última vez.

Durante varias horas, los equipos de rescate recorrieron distintos puntos del litoral cercano a la playa Waikiki, hasta que lograron ubicar el cadáver del joven, a unos dos kilómetros de la costa.


Temas Relacionados: BúsquedaJoven AhogadoMarMirafloresPlaya WaikikiRescatistas

También te puede interesar:

BANNER ACTUALIZADO