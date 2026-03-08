Lince conmemoró el Día Internacional de la Mujer con el festival “Celebrando la vida”

El distrito conmemoró el Día Internacional de la Mujer con una jornada especial denominada “Celebrando la vida”, que reunió a cientos de vecinas y vecinos en un espacio de reflexión.

Las actividades se iniciaron con una multitudinaria caminata en el Parque Ramón Castilla, donde los vecinos se sumaron para destacar el rol fundamental que cumplen las mujeres en el desarrollo de nuestro país y reafirmar el compromiso de seguir construyendo una sociedad más justa e igualitaria.

La jornada fue liderada por la alcaldesa Malca Schnaiderman Lara, quien estuvo acompañada por la exvoleibolista olímpica Cecilia Tait y la exministra de Desarrollo e Inclusión Social Lesly Shica, quienes compartieron mensajes de reconocimiento al esfuerzo, la resiliencia y la contribución de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional.

Durante su intervención, la alcaldesa destacó la importancia de generar espacios que promuevan el respeto, las oportunidades y el bienestar de las mujeres, subrayando que su participación activa es clave para el desarrollo de las comunidades.

Asimismo, la jornada estuvo enfocada en cuidar la salud de las mujeres de Lince, por lo que se desarrolló una campaña de atención médica gratuita que incluyó diversas especialidades, entre ellas ginecología, medicina general y psicología, entre otras, brindando a las vecinas la oportunidad de acceder a servicios de salud y orientación profesional.

Como cierre de esta jornada de reconocimiento, se realizó un show artístico en el que destacados artistas se sumaron al tributo y homenaje a las vecinas de Lince, poniendo el broche final a una celebración dedicada a reconocer su esfuerzo, talento y aporte a la comunidad.

De esta manera, la Municipalidad de Lince reafirmó su compromiso de seguir promoviendo iniciativas que contribuyan al bienestar, desarrollo y reconocimiento de las mujeres del distrito.