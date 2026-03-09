Sedapal anuncia corte de agua de hasta 10 horas en Lima este martes 10 de marzo

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este martes 10 de marzo se realizará un corte temporal del servicio de agua potable en un distrito de Lima debido a trabajos de mantenimiento. La interrupción se extenderá por varias horas, por lo que se recomienda a los vecinos tomar precauciones.

Según detalló la entidad, la suspensión del suministro se debe a labores de limpieza de reservorio, acciones que forman parte del mantenimiento preventivo del sistema de almacenamiento de agua. Estos trabajos buscan garantizar la calidad del servicio y el correcto funcionamiento de la red en la zona.

DISTRITO DE LURIGANCHO

El corte afectará al distrito de Lurigancho (sector 132) desde la 1:00 p. m. hasta las 11:50 p. m., es decir, por casi 10 horas. Entre las zonas afectadas se encuentran la Asociación Agrupación Familiar San Cristóbal, Asociación Francisco de Nivería, Asociación San Francisco de Jicamarca, Asociación Bello Horizonte 1ra etapa, Asociación Cristo es Amor – Hermanos Valenzuela, Asociación Esmeralda de Jicamarca, Asociación Dulce Amanecer y Asociación Pampa La Huerta.

Ante esta situación, Sedapal recomendó a los vecinos almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante el tiempo que dure la suspensión temporal del servicio. Asimismo, pidió hacer un uso responsable del recurso mientras se restablece el abastecimiento en las zonas afectadas.