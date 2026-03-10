Médicos del Hospital Sabogal de EsSalud extraen pila de reloj alojada en intestino de niña de 6 años

Una rápida y oportuna intervención médica permitió salvar la vida de Zoe, una niña de 6 años, quien llegó al Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, del Seguro Social de Salud (EsSalud) con un fuerte dolor abdominal causado por la ingesta accidental de una pila de reloj, la cual quedó alojada en su intestino delgado.

El doctor Renato Puente De la Vega, cirujano pediatra del nosocomio, explicó que la paciente presentó un síndrome doloroso abdominal no clásico. Tras los exámenes especializados se identificó la presencia de un cuerpo extraño ubicado en un divertículo de Meckel, una anomalía congénita del intestino delgado.

Asimismo, detalló que, en un primer momento, el servicio de Gastroenterología realizó una colonoscopía para intentar ubicar y extraer la pila; sin embargo, el objeto no pudo ser visualizado. Ante ello, el equipo multidisciplinario decidió proceder con una laparoscopía exploratoria. Durante la intervención se encontró la pila dentro del divertículo, el cual ya había sido perforado.

La cirugía se prolongó aproximadamente tres horas y media. Fue necesario retirar cerca de 14 centímetros de intestino delgado y realizar la anastomosis correspondiente. El equipo multidisciplinario, en el que también destacó la participación del doctor Néstor Terán, actuó de manera oportuna y coordinada.

Zoe evolucionó favorablemente y, tras una semana de hospitalización, logró recuperarse satisfactoriamente. Actualmente se encuentra estable, alimentándose con normalidad y fuera de peligro.

“Mi hija se apagó de pronto”

Para Angie Yajaira Julón Salazar, madre de la menor, los días previos a la operación fueron de profunda angustia. Ama de casa, de 27 años, natural de Huacho, recuerda cómo su hija dejó de ser la niña alegre y activa de siempre.

“Ella es soñadora, risueña, juguetona. Le encanta bailar, escuchar música y grabar sus TikTok con su papito. Pero empezó a apagarse. Ya no quería ir al colegio, dejó de grabarse, solo dormía y se quejaba. Me daba mucha preocupación verla de esa manera porque ella no era así”, relató.

Tras la intervención quirúrgica, su sonrisa volvió poco a poco. “Ahora está más alegre y ha retomado sus actividades. No como antes todavía, pero ya se graba otra vez y está más feliz. Agradezco a los médicos y a todo el personal asistencial del Hospital Sabogal por estar atentos a mi bebé en sala de operaciones y en hospitalización. Gracias por salvarle la vida”, expresó emocionada.

El especialista advirtió que la ingestión de cuerpos extraños en menores es una emergencia frecuente. Si bien las monedas suelen ser los objetos más comunes, las pilas de reloj representan un riesgo mayor, ya que pueden producir quemaduras químicas severas en pocas horas y generar perforaciones intestinales que obligan a cirugías complejas.

Vigilancia en el hogar

EsSalud exhorta a los padres de familia a reforzar la vigilancia en el hogar, mantener pilas y objetos pequeños fuera del alcance de los niños y acudir inmediatamente a un establecimiento de salud ante cualquier sospecha de ingestión.