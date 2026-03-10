Gobierno anuncia retorno a clases presenciales en Lima y Callao desde mañana 11 de marzo

El presidente José María Balcázar explicó que la medida se adopta luego de que se lograra optimizar el uso de combustibles y mejorar la movilidad en la ciudad en medio de la crisis energética.

El presidente de la República, José María Balcázar, anunció que las instituciones educativas de Lima y Callao retomarán las clases presenciales desde este miércoles 11 de marzo.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros del Perú, donde el mandatario informó que la decisión busca garantizar el adecuado desarrollo del año escolar.

“Podemos anunciar a la comunidad educativa y al país, a los padres de familia y a la ciudadanía en general que las instituciones educativas de Lima y Callao podrán retomar la presencialidad del servicio educativo a partir de mañana, miércoles”, señaló.

MOVILIDAD EN LA CIUDAD

El jefe de Estado explicó que la medida se adopta luego de que se lograra optimizar el uso de combustibles y mejorar la movilidad en la ciudad, en medio de la crisis energética que afectó distintos servicios en los últimos días.

Según indicó, esta decisión permitirá asegurar un adecuado inicio del año escolar, programado para el 16 de marzo en todo el país.