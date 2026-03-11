Violencia en Chorrillos: hombre acribillado a las afueras de un car wash

La violencia no se detiene. Delincuentes asesinaron a plena luz del día a un hombre identificado como Edward Alejandro Piñero Padilla de nacionalidad venezolana, quien se encontraba afuera de un establecimiento.

Este hecho ocurrió a las afueras de un car wash en el distrito de Chorrillos exactamente en la cuadra 5 de la avenida San Juan de La Libertad, cuando el hombre se encontraba sentado acompañado de otra persona. En ese momento, los delincuentes llegaron en una motocicleta y dispararon sin cesar contra él.

VIOLENTO HECHO

La víctima se encontraba esperando a que su vehículo fuera lavado, cuando de repente los delincuentes invadieron la vereda, lo que obligó a ambas personas a levantarse. Lamentablemente, fue demasiado tarde para Edward, ya que la ráfaga de disparos lo alcanzó, dejándolo sin vida en el suelo.

Asimismo, vecinos de la zona indicaron que la víctima era un cliente habitual del establecimiento y que no despertaba sospecha alguna. “Es un cliente que siempre viene a lavar de vez en cuando, una vez, dos veces a la semana”, indicó una vecina de la zona.

PIDEN MÁS SEGURIDAD

Por otro lado, vecinos señalaron que no es la primera vez que ocurren sucesos de este tipo en la zona, considerándolos hechos reiterativos, y pidieron mayor seguridad. “En lo que va del año son dos muertes consecutivas por acá y de verdad yo he visto a la policía que no viene, el serenazgo pasa rápido y no hace nada, no cuida”, agregó otra vecina.