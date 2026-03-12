Caen dos integrantes de la banda “La Nueva Generación del Tren”: tenían armamento y explosivos

Tras un paciente trabajo de inteligencia, la Policía Nacional capturó a dos integrantes de la banda criminal “La Nueva Generación del Tren”, que extorsionaba a empresarios del rubro de veterinaria y otros. El operativo se realizó anoche en San Juan de Lurigancho (SJL).

Los agentes detuvieron en flagrancia a estas dos personas, entre ellos un menor de edad, cuando cobraban 2,000 soles como parte de un cupo extorsivo exigido a una víctima, que ya había denunciado ante las autoridades que constantemente lo amenazaban de muerte.

EXTORSIÓN AGRAVADA

Durante el registro se incautó dos armas de fuego, cacerinas y municiones. Asimismo, cuatro cartuchos de dinamita con sus respectivos detonantes. También se les decomisaron tres teléfonos celulares, una moto lineal y envoltorios con marihuana.

Los detenidos, que pese a las pruebas alegaban inocencia, serán procesados por la presunta comisión de los delitos de extorsión agravada, tenencia ilegal de armas de fuego y de material peligroso, quedando a disposición para las investigaciones de ley.