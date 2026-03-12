¡Atención! Sedapal anuncia corte masivo de agua del 12 al 18 de marzo

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que se realizará un corte masivo de agua potable en varias zonas de la capital desde este jueves 12 de marzo, a fin de realizar trabajos de mantenimiento, limpieza y reparación.

DISTRITOS AFECTADOS

Según la información de la entidad diez distritos serán afectados con la medida que busca mejorar la calidad del servicio. La empresa recomendó a la ciudadanía revisar los reportes e información de las autoridades.

12 DE MARZO

Independencia:

El servicio se restringirá desde las 12:00 p.m. y se reanudará a las 8:00 p.m.

Chaclacayo:

Urb. El Cuadro Mz. M–N, Calles B–C, PS 8, 15, 23, 24 y 25, sector 157, corte del servicio de 1:00 pm a 11:50 pm

Urb. El Cuadro (R2, R3, R4 y R5), sector 157, corte del servicio de 8:00 am a 8:00 pm

Los siguientes distritos tienen programado el corte de agua entre las 10:30 a.m. y las 4:30 p.m. debido a la limpieza del decantador N°4 de la planta N°2:

La Molina:

Todo el distrito

Santa Anita:

Entre Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray y Urb. Los Chancas de Andahuaylas, en los sectores 77, 166, 167, 168, 170, 171 y 172.

Ate:

Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced, área entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circunvalación, Av. Separadora Industrial y Av. Las Torres, en los sectores 21, 22, 23, 24, 179, 180 y 181.

San Luis y San Borja:

Área entre Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado y Av. San Luis, sector 3.

Chorrillos:

Área comprendida entre los sectores 91, 92 y 97.

Santiago de Surco:

Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas, Límite Cerro Camacho, Límite Cerro Centinela, Límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur, sectores 87, 89, 296, 297, 298 y 299.

San Juan de Lurigancho:

Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión II, Coop. La Huayrona, Urb. San Gabriel, sectores 87, 89, 296, 297, 298 y 299.