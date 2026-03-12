Gisela Valcárcel comparte una tarde de inspiración con más de 500 mujeres emprendedoras en San Juan de Lurigancho

Conductora llegó hasta el distrito más poblado de Lima para compartir una tarde de conversación y reflexión con mujeres que día a día sacan adelante a sus familias.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Gisela Valcárcel vivió una emotiva jornada junto a más de 500 mujeres emprendedoras en San Juan de Lurigancho, en un encuentro marcado por la cercanía, las historias de vida y la fuerza que nace cuando las mujeres se reúnen para inspirarse unas a otras.

La conductora llegó hasta el distrito más poblado de Lima para compartir una tarde de conversación y reflexión con mujeres que día a día sacan adelante a sus familias y emprendimientos. Entre risas, aplausos y momentos de profunda emoción, Gisela habló desde su propia experiencia, conectando con las asistentes en un ambiente cálido y lleno de energía.

“Vengo a rendirles un homenaje. Me siento muy en casa aquí. Hay muchas cosas que quizá no sé hacer, pero siempre he puesto atención en aquello que sí sé hacer y lo he desarrollado. Una mujer bien enfocada puede lograr todo lo que se proponga”, expresó durante su intervención.

En otro momento, reflexionó sobre la importancia de mantener la identidad y no dejar que la mirada de otros defina el valor personal. “Que nada ni nadie nos robe la identidad. Ustedes necesitan trabajo y oportunidades, y muchas veces espacios como los comedores o el vaso de leche han abierto caminos para que muchas mujeres puedan salir adelante”, señaló.

La también productora compartió además una mirada íntima sobre su vida, recordando que su identidad va mucho más allá de la pantalla. “Quien les habla no es solo la persona que aparece en televisión. Esa es solo una parte de mi vida. Amo mi trabajo, pero también amo llegar a casa, abrazar a los míos y recordar que somos mucho más que los aplausos o las críticas”, comentó, generando una ovación entre las asistentes.

Este encuentro forma parte de una serie de actividades que viene realizando en estas fechas. Días atrás, Gisela también participó en el conversatorio “Mujeres que inspiran”, organizado por Integratel Perú, donde compartió con otro grupo de mujeres en un espacio de reflexión y aprendizaje.

A través de sus redes sociales, la conductora resumió el espíritu de estos encuentros con un mensaje que refleja su emoción tras vivir estas experiencias. “Seguimos entre mujeres, ayudándonos y avanzando juntas. Cada vez que comparto estos espacios me llevo muchas lecciones aprendidas. Bien dicen que cuando uno da, siempre recibe”, escribió.

La jornada dejó un mensaje claro: cuando las mujeres se reúnen, se escuchan y se acompañan, nacen historias que inspiran y se fortalecen los sueños de quienes siguen luchando cada día por salir adelante.