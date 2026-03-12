Maniobra heroica: bombero evita choque durante emergencia

Una llamada de emergencia pudo terminar en tragedia. Una unidad de bomberos, que se dirigía a atender un siniestro, casi colisiona con otro vehículo que se había incorporado a la vía del Metropolitano.

La increíble maniobra quedó registrada por las cámaras de videovigilancia en la Avenida Paseo de la República con la Calle Madalengoy en el distrito de Chorrillos, donde se observa cómo el conductor de la unidad de bomberos esquiva con precisión un auto que se había cruzado en su carril.

SE DIRIGÍA A ATENDER UNA EMERGENCIA

La unidad de bomberos, que se desplazaba cumpliendo los protocolos establecidos para atender emergencias, se dirigía hacia Villa El Salvador para atender un siniestro código 2.

Por otro lado, el brigadier de los bomberos, Jaime Palacios, solicitó a la ciudadanía respetar el paso de las unidades de bomberos que se dirigen a atender una emergencia. “Si vemos las luces de las sirenas, ceder el paso, porque los camiones que están yendo a atender emergencias no usan las sirenas y las luces para pasearse como lo hace el serenazgo”, indicó.