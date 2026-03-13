Congreso aprobó en segunda votación que empleados de régimen CAS tengan CTS y gratificaciones

Con 95 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones, el Congreso aprobó, en segunda votación, el dictamen que permite a los trabajadores del régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) acceder a gratificaciones y a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

La iniciativa dictaminada por las comisiones de Trabajo y de Presupuesto del Legislativo, plantea que los empleados sujetos al régimen CAS reciban gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, equivalentes a una remuneración mensual.

RATIFICADA U OBSERVADA

En el caso de la CTS, la norma especifica que esta tendrá como base el 100 % de la remuneración mensual por cada año de servicio, y se hará efectiva al culminar el vínculo laboral entre el empleado y la institución contratante.

Como se recuerda, el dictamen, con texto sustitutorio, se aprobó en primera votación el 17 de setiembre de 2025. Ahora, la autógrafa de ley, aprobada anoche, deberá ser remitida al Poder Ejecutivo para ser ratificada u observada.