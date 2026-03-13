Elecciones 2026: JNE deberá resolver hoy apelaciones por tachas y exclusión de candidatos

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deberá resolver hoy, fecha límite, las apelaciones relacionadas con las tachas y exclusiones de candidatos en el marco de las elecciones generales 2026.

Como se sabe, el plazo para presentar tachas es de tres días calendario, contados desde la fecha de admisión de las fórmulas y listas que desean postular, este año la fecha límite de admisión fue el 11 de febrero.

PLAZO ESTABLECIDO

En este proceso electoral se presentaron más de 8000 candidatos, agrupados en 1888 fórmulas y listas, de las cuales 1702 fueron inscritas, lo que representa el 91%. Todo un récord según los expertos.

El 14 de marzo es la fecha límite para que las candidaturas y listas queden inscritas definitivamente, por ello hoy vence el plazo para resolver las apelaciones de tachas y exclusión de postulantes.