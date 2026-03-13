MINEM: Abastecimiento de GNV será restablecido en su totalidad a partir del domingo 15 de marzo

En entrevista con Exitosa, el vocero del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Ricardo Villavicencio, señaló que el abastecimiento de gas natural, para vehículos e industrias, será restablecido en su totalidad a partir del domingo 15 de marzo.

En las últimas horas, según informó el Poder Ejecutivo, se culminó con la soldadura del ducto de gas natural en Megantoni, en la región de Cusco, por lo que se inició inmediatamente el proceso para retirar el aire del sistema y fluya el combustible.

CULMINA LA EMERGENCIA

Al respecto, Villavicencio Ferro reveló que se "está teniendo un restablecimiento de las condiciones" para que mañana se empiece a suministrar gas natural de manera parcial y el domingo de manera regular terminando así con la emergencia.

"Se había anunciado que el día 14 iba a culminar la emergencia y desde el día de hoy ya se están restableciendo las condiciones, desde el día de mañana parcialmente habrá un incremento de suministro posiblemente algunos de los consumidores ya puedan ser abastecidos con gas natural y el domingo, una vez que culmine la emergencia, ya el sistema de transporte se regularice", aseguró.