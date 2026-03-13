Panamericana Televisión cambia su prime time: estos son los nuevos horarios desde el 16 de marzo

La esquina de la televisión presenta su nueva programación con cambios de horario y el estreno del reality La Granja VIP.

Panamericana Televisión renueva su programación a partir de este lunes 16 de marzo. Varios de sus espacios cambiarán de horario, pero mantendrán su esencia y la propuesta de entretenimiento e información que caracteriza al canal.

NUEVOS HORARIOS

La nueva parrilla comenzará a las 7:30 p.m. con la llegada de Andrea Llosa y su programa La Verdad a Prueba, en el que se busca revelar lo que ocurre detrás de conflictos familiares, casos de infidelidad y situaciones de traición, todo mediante el análisis y la participación de especialistas.

A las 8:30 p.m. se estrenará el reality La Granja VIP, donde 16 figuras del espectáculo deberán convivir en un mismo lugar y enfrentar distintos retos inspirados en la vida en el campo. La competencia se desarrollará durante trece semanas y el ganador se llevará un premio de 100 mil soles.

Más adelante, a las 10:00 p.m., se emitirá 24 Horas Edición Central, el noticiero emblemático de Panamericana Televisión. Bajo la conducción de Marisol García, el informativo presentará la cobertura y el análisis de los principales hechos de la coyuntura local, nacional e internacional.

Para cerrar la jornada, a las 11:00 p.m., llegará Phillip Butters con Combutters, un espacio de análisis político y entrevistas donde se abordan los temas más relevantes de la actualidad nacional.

Panamericana Televisión invita al público a disfrutar de esta renovada programación de lunes a viernes, pensada para acompañar a las familias con contenidos de información, debate y entretenimiento, tanto a través de la señal del canal como de sus plataformas digitales.