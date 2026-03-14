Capturan a integrante de la banda Los Injertos del Norte en Carabayllo: alias Narizón estaba armado

Tras un prolongado trabajo de inteligencia, fue capturado ayer, viernes, en Carabayllo, José Ávila Quispe (27), 'alias Narizón', integrante de la banda Los Injertos del Norte, quien estaría involucrado en diversos delitos y habría estado encarcelado.

Al respecto, el teniente general de la PNP, Manuel Lozada, indicó que la detención se registró en el cruce de las avenidas Universitaria con Chimpu Ocllo. Según señaló, todavía se trabaja en la búsqueda de los demás miembros de la red criminal.

ANTECEDENTES

"Este prontuariado delincuente, que ha purgado condena en el establecimiento penal San Pedro de San Juan de Lurigancho, tiene antecedentes por sicariato, pertenencia ilegal de armas de fuego, tráfico de drogas, robo agravado", manifestó.

Al detenido, que durante su intervención le decía a los agentes policiales insistentemente que era inocente y se trataba de una confusión, se le incautó un revólver con el número de serie erradicado, dos municiones y un celular, informa RPP.