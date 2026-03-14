Senamhi mantiene alerta naranja en 18 regiones por lluvias de moderada a fuerte intensidad

El organismo advirtió sobre tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas en zonas altoandinas hasta el mediodía de este sábado.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que se mantiene la alerta naranja en 18 regiones del país debido a precipitaciones de moderada a fuerte intensidad. Según el aviso meteorológico, las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 35 kilómetros por hora desde el viernes hasta el mediodía del sábado.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones climáticas variarán según la altitud. En la sierra central y sur se prevé la caída de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar, mientras que en zonas que superan los 4,000 metros se registrarán nevadas.

En la zona costera, las precipitaciones más intensas se concentrarán en el norte, especialmente en Tumbes y la costa interior de Piura, donde se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad. En tanto, para la costa centro y sur se pronostican precipitaciones de ligera a moderada intensidad.

ALERTAN POSIBLES ANIEGOS

El Senamhi precisó que la alerta abarca regiones del norte, centro y sur del país, entre ellas Lambayeque, La Libertad, Áncash, Junín, Cusco y Puno. Asimismo, exhortó a la población a tomar precauciones ante posibles aniegos y mantenerse informada sobre los avisos meteorológicos, ya que las precipitaciones en la sierra podrían acumular entre 15 y 70 milímetros por día.