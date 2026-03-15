Cierran playas del litoral por fuerte oleaje en la costa peruana

Varias playas del litoral del Perú fueron cerradas temporalmente debido a la presencia de oleajes anómalos que se registran en la costa. Entre los balnearios afectados figuran San Bartolo y Cerro Azul, donde las autoridades decidieron restringir el acceso para evitar riesgos a la población.

El aviso fue emitido por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, que informó que el fenómeno presenta intensidades de ligera a fuerte. Según el reporte, estas condiciones podrían mantenerse hasta el 18 de marzo en distintos puntos del litoral.

Ante esta situación, la municipalidad de San Bartolo anunció el cierre preventivo de sus playas hasta el 16 de marzo. La medida busca evitar accidentes y será supervisada con el apoyo de la Policía de Salvataje y personal de seguridad del distrito.

En el caso de Cerro Azul, ubicado en la provincia de Cañete, también se dispuso limitar las actividades en el mar. Las autoridades marítimas indicaron que se restringieron temporalmente la pesca, el tránsito de embarcaciones y las actividades turísticas hasta nuevo aviso.