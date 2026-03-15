Rímac: sicarios en moto asesinan a balazos a agente de seguridad del Poder Judicial

Un agente de seguridad del Poder Judicial fue asesinado a balazos cuando se encontraba realizando compras en una bodega, ubicada en el cruce de la avenida Arancibia con la calle Los Molinos, en el distrito del Rímac.

La víctima fue identificada como Daniel Eliceo Pinillos Caballero, quien se encontraba junto a un amigo cuando dos delincuentes a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le dispararon más de cinco veces antes de huir del lugar.

Seguimiento y robo de arma de reglamento

Víctor Revoredo, director general de Investigación Criminal de la Policía, indicó que los agresores habrían seguido previamente a la víctima. "Se ha dirigido a hacer unas compras en legítima voluntad, y en esas circunstancias un ente criminal ha estado siguiendo sus pasos. Lo ha reglado y lo ha ubicado", declaró a RPP Noticias.

El hermano de la víctima, Óscar Pinillos, informó que los delincuentes se llevaron el arma de reglamento que el agente portaba por su labor de resguardo. "Mi hermano, como era resguardo del Poder Judicial, sí tenía un arma. No tuvo oportunidad de defenderse, pero sí le quitaron el arma", señaló, añadiendo que en la escena solo se encontró la funda.

Investigaciones para identificar responsables

La Policía Nacional inició las diligencias correspondientes para determinar el móvil del asesinato. Las autoridades analizan testimonios de testigos y revisan las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables.