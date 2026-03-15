Reniec amplía horario para entrega y trámite de DNI en cuatro agencias de Lima desde mañana

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispuso ampliar el horario de atención en cuatro agencias de Lima desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 10 de abril, con el objetivo de atender a los ciudadanos que necesitan tramitar o recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI).

La mayor concurrencia responde al incremento de la demanda para obtener el DNI (electrónico, renovación y duplicado) y a la cercanía de las Elecciones Generales 2026 (12 de abril) y las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (4 de octubre). Las oficinas seleccionadas por su alta afluencia son Independencia, Miraflores, San Borja y Chosica, que atenderán de 7:45 a.m. a 7:45 p.m.

Procedimientos para trámites y recomendaciones

Para solicitar el duplicado del DNI azul a electrónico se debe pagar S/30 con código 02121 mediante Yape, agentes BCP, Banco de la Nación o Págalo.pe, descargar la aplicación DNI BioFacial y seguir los pasos para la validación y actualización de foto.

Para el duplicado de DNIe a DNIe el costo es S/33 con código 005221. La foto debe ser tomada con apoyo de otra persona, a distancia de 1 a 1.5 metros, con buena iluminación, fondo blanco y sin sonreír, prendas en la cabeza, lentes, ropa blanca o con rayas, mostrando rostro y orejas descubiertas.

Prórroga para DNI vencido y atención fines de semana

El Reniec emitió la Resolución 000030-2026/JNAC/RENIEC que prorroga excepcionalmente hasta el 12 de abril de 2026 la vigencia del DNI, solo para el ejercicio del sufragio el domingo 12 de abril. Además, la entidad anunció atención exclusiva de entregas del DNI durante los fines de semana hasta la fecha de las elecciones.

Las sedes y horarios se informan todos los viernes a través de su página web oficial y redes sociales. Se recomienda consultar la sede más cercana, pagar tasas por adelantado y llevar todos los documentos requeridos.