Desarticulan banda criminal 'La Hermandad' en Lurín: robaba a empresas ubicadas en la zona industrial

En un megaoperativo, la Policía Nacional capturó a siete integrantes de la banda criminal ‘La Hermandad’, dedicada a asaltar diversas compañías ubicadas en la zona industrial del distrito de Lurín.

La intervención se realizó en la urbanización Las Praderas II, en el preciso momento en que los delincuentes perpetraban, con gran violencia, un asalto al interior de la empresa Koplast SAC.

Se conoció que ingresaron al local a bordo de dos camiones, simulando se compradores que llegaron de provincia. En minutos, los sujetos se apoderaron de insumos valorizados en más de 120 mil soles.

ROBO AGRABADO

La policía recuperó el total de la mercadería robada, que consiste en 295 sacos de polietileno. Asimismo, se incautaron los dos vehículos, 11 celulares, diversas municiones y una cacerina.

Los intervenidos, que prefirieron guardar silencio en todo momento, fueron trasladados a la Dirincri, donde deberán responder por los presuntos delitos de robo agravado y peligro común.