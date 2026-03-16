Elecciones 2026: MOE-UE comenzó a desplegar sus observadores a distintas ciudades del país

Annalisa Corrado, jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) en el Perú, informó que hoy comenzaron a desplegar un total de 50 observadores de largo plazo en todo el país, con miras a las elecciones generales del 12 de abril.

"Nos reunimos hoy para el despliegue de nuestros observadores de largo plazo en todo el Perú. Ellos comenzaron su trabajo un mes antes de las elecciones ya que la base de nuestra metodología es la observación de largo plazo", manifestó.

La funcionaria internacional detalló que entre las principales labores de estos observadores está la reunión con los candidatos, con la administración electoral, con los medios de prensa, los observadores nacionales y con la ciudadanía en general.

SEGUNDA VUELTA

Dijo también que estos observadores informarán periódicamente sobre sus hallazgos al equipo central en la capital, y permanecerán en el Perú hasta el fin del proceso electoral, incluyendo la posible segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Asimismo, indicó que la MOE-UE se complementará con una delegación de diputados del Parlamento Europeo. "En total el día de las elecciones generales en el país, la Unión Europea contará con más de 150 observadores sobre el terreno", explicó.