Mundial de Fútbol 2026: YouTube transmitirá todos los partidos tras importante acuerdo con la FIFA

El gigante tecnológico Google anunció que firmó un importante acuerdo con la FIFA para que su plataforma de videos se convierta en el canal oficial de la Copa del Mundo 2026, que en esta edición se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Esta colaboración con YouTube refuerza nuestra ambición de maximizar el impacto del torneo en el panorama de los medios, que está en constante evolución, ofreciendo a los fans de todo el mundo un acceso fácil a una visión inmersiva del mayor evento deportivo de la historia”, dijo sobre la alianza el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström.

MOMENTOS ICÓNICOS

Google señala también que esta importante colaboración ofrecerá a los amantes del fútbol una experiencia inmersiva de la Copa del Mundo, todo lo que acontece antes, durante y después de los partidos estará en YouTube para el disfrute de los seguidores de este deporte.

En estos momentos, la FIFA está llevando toda la historia del fútbol mundial a la plataforma, ya que está publicando el contenido de su archivo digital en el canal oficial de la FIFA en YouTube, como partidos completos de ediciones anteriores, historia de jugadores, equipos, sedes, finales y muchos otros momentos icónicos de la historia de este deporte.