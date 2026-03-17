Periodistas de La Calle No Calla intervinieron para evitar que conductores se agredan tras leve choque

Momentos de tensión se vivieron en los exteriores de Panamericana Televisión, luego de que dos conductores protagonizaran una violenta pelea tras un leve accidente de tránsito. El incidente ocurrió en plena vía pública y fue captado en vivo.

Según se informó, el conflicto se habría originado por un choque menor entre ambos vehículos. Sin embargo, la situación escaló rápidamente cuando uno de los involucrados intentó retirarse del lugar, lo que desató la discusión y posterior agresión física.

Ante la gravedad del hecho, los periodistas Thais Casalino y Paco Flores, del programa La Calle no Calla, intervinieron para evitar que la pelea continúe. Incluso, se reportó que los sujetos llegaron a sacar objetos para agredirse, lo que incrementó el riesgo para quienes transitaban por la zona.

Tras varios minutos de tensión, se logró que ambos conductores se calmaran y accedieran a dirigirse a la comisaría de Petit Thouars para resolver el conflicto. Los comunicadores resaltaron que la violencia no es la solución y exhortaron a manejar este tipo de situaciones por la vía legal.