Pedido en el Congreso: definir fecha del voto de confianza cuanto antes

La implementación del nuevo gabinete ha generado retrasos en diversos temas que se encontraban pendientes, como el voto de confianza, el cual debía otorgarse con la mayor prontitud posible.

La salida de Denisse Miralles de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) frustró la sesión de investidura que estaba prevista para este miércoles a las 3:00 de la tarde, debido a los últimos acontecimientos.

De esta manera, el nuevo gabinete dirigido por Luis Arroyo tendrá un plazo máximo de 30 días para presentarse ante el Pleno del Congreso, exponer las políticas generales de gobierno y solicitar el voto de confianza.

SE PODRÍA APLAZAR HASTA DESPUÉS DE ELECCIONES

Esta decisión, que cuenta con un plazo máximo de 30 días para alcanzar un consenso, podría aplazarse hasta después de las elecciones, lo que ha generado el rechazo de algunos congresistas de izquierda, quienes no están de acuerdo con esta medida. “Yo estoy segura de que el presidente Balcázar ya sabe que va a obtener la cuestión de confianza y debería ser no antes de tres días a partir del día de hoy”, sostuvo Silvana Robles, congresista de la Bancada Socialista.

Además, otro congresista indicó que todo esto estaría siendo realizado por conveniencia, debido a la cercanía de las elecciones generales. “Se entiende que todo se retrasa, que todo lo hacen a conveniencia, porque las elecciones se van a producir el 12 de abril y esto significa que el voto de confianza probablemente tenga que ver a partir del 18 o 20 del próximo mes”, agregó.