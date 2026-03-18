¡Toma nota! Así será el feriado largo por Semana Santa 2026

Los feriados de Jueves y Viernes Santo, sumados al fin de semana, conforman el primer descanso largo del año en el país.

A pocos días del inicio de la Semana Santa, los feriados en esta época brindan la posibilidad a miles de peruanos de compartir en familia, realizar viajes cortos o participar en actividades religiosas propias de la temporada.

En lo que va del año, esta fecha marca el inicio del calendario de feriados, siendo el de Semana Santa uno de los más largos. Según el calendario oficial, los días no laborables serán el jueves 2 y viernes 3 de abril, que, sumados al sábado 4 y domingo 5, conforman un fin de semana largo.

FERIADOS ESTABLECIDOS

Según el Decreto Legislativo N.° 713, estos feriados obligan a los trabajadores de los sectores público y privado a detener sus labores y tomar un descanso remunerado. A continuación, se detallan los feriados establecidos por ley para todo el año 2026.

Abril

Jueves 2 de abril: Jueves Santo.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Mayo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Junio

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Julio

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Agosto

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Octubre

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Noviembre

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Diciembre

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.



BENEFICIOS LABORALES

El artículo 6 del Decreto Legislativo N.° 713 establece que, en estas fechas, los trabajadores tienen derecho a descanso remunerado sin necesidad de asistir a laborar. Asimismo, quienes trabajen durante los días feriados deberán recibir el pago correspondiente al día feriado, más la remuneración diaria con una sobretasa del 100%.

En caso de no efectuarse este pago, el empleador podría ser sancionado con multas que oscilan entre S/ 1,058 y S/ 24,163, dependiendo del tamaño de la empresa.