¡Esperanza para la especie! Nacen ocho pavas aliblancas en Lambayeque

El centro de conservación de Crax Perú logró un nuevo hito en la reproducción de una de las aves más amenazadas del país.

Son muchas las especies que se encuentran en peligro de extinción, quedando pocos ejemplares que no garantizan su reproducción y que requieren un cuidado especial, sobre todo cuando se encuentran en cautiverio.

De esta manera, ocho polluelos de pava aliblanca nacieron en el Centro de Conservación de la asociación Crax Perú, ubicado en el distrito de Olmos, región Lambayeque. Este hecho representa un importante avance en la protección y conservación de una de las especies más amenazadas del país.

PROCESO

Según Jhon Peréz Uriarte, representante de Crax Perú, indicó que este resultado fortalece el sistema de manejo de poblaciones bajo el cuidado humano. Asimismo, amplía el conocimiento de reproducción de la especie y estrategias de conservación. “Cada nuevo individuo representa una oportunidad para asegurar la continuidad de esta ave en un contexto en el que su población natural es reducida, su reproducción es lenta y enfrenta amenazas como la pérdida de hábitat y la caza ilegal. Por eso, en Crax Perú realizamos un trabajo de manejo reproductivo especializado”, agregó.

Además, se indicó que la puesta de huevos de esta especie ocurre entre los meses de septiembre y abril, periodo en el cual Crax Perú recolecta e inicia la incubación bajo condiciones adecuadas de temperatura y humedad, con el fin de asegurar su correcto desarrollo.

EXISTEN MÁS DE 90 EJEMPLARES

Crax Perú alberga actualmente a más de 90 ejemplares de esta especie, a los que se suman los ocho polluelos recientemente nacidos. Siguiendo los protocolos establecidos, estos nacimientos han sido comunicados al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y al Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor).

Por otro lado, con esta acción reafirman su compromiso con la protección de la vida silvestre. “Desde 1989, el manejo técnico y ético de Crax Perú tiene como propósito proteger la vida silvestre, conservar su equilibrio y producir vida para el futuro, porque entendemos que conservar no es solo proteger la vida, sino también ayudar a que las especies continúen existiendo”, agregó.