Cortes de luz programados afectarán Lima y Callao hasta el 22 de marzo

La empresa Pluz informó que realizará cortes programados del servicio eléctrico desde el 18 hasta el 22 de marzo en diversos distritos de Lima Metropolitana y el Callao. Estas interrupciones responden a trabajos de mantenimiento y mejora de la red.

Los cortes se aplicarán en horarios específicos y por sectores, por lo que no todas las zonas estarán sin luz durante todo el día. Entre los distritos afectados figuran San Martín de Porres, Ventanilla, Carabayllo, Los Olivos, Comas y el Cercado de Lima.

El cronograma también incluye interrupciones en Puente Piedra, Pueblo Libre, Independencia y otras zonas durante los días jueves, viernes y sábado. Asimismo, el domingo 22 de marzo habrá suspensión del servicio en Supe Puerto, en la provincia de Barranca.

La empresa indicó que el servicio se restablecerá progresivamente tras culminar los trabajos. Además, recomendó a los usuarios desconectar sus artefactos eléctricos para evitar daños durante los cortes.