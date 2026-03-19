¡Increíble! Familia vive dentro de colegio en Ate desde hace 4 años

Una familia vive desde hace cuatro años dentro de la institución educativa 22 de Setiembre, utilizando sus servicios básicos.

Un hecho realmente sorprendente se registró en el distrito de Ate, específicamente en la zona de Huaycán, donde una familia reside desde hace cuatro años en la institución educativa 22 de Setiembre.

Para ser exactos, un hombre, junto a sus familiares, reside en la parte posterior de la institución, un espacio destinado exclusivamente a la formación académica de los estudiantes.

Según un reportaje de Latina Televisión, el espacio, construido con madera, ha sido acondicionado con cocina y dormitorio. Asimismo, utilizaban los servicios básicos de la institución estatal, como electricidad, agua potable y baños.

FAMILIA NO SE RETIRA DE LA ZONA

La familia, que además cuenta con una mascota que se desplaza libremente por el establecimiento, declaró cómo utiliza los servicios básicos de la institución para poder subsistir. “(La luz) lo jalan del colegio. Usamos (los baños) del fondo”, indicaron.

Por otro lado, la directora del centro educativo Nelly Cisneros precisó que pese a la intervención de la Fiscalía y Ministerio Público para evaluar el caso, el ocupante aún no se ha retirado del lugar.

Asimismo, hizo hincapié en lo que sería la principal causa de este caso: un cerco perimétrico elaborado con materiales improvisados, lo que no garantiza una adecuada delimitación del área. “Hay aberturas en el cerco y por esos espacios ingresan perros y otras personas. Lo que se pide es apoyo. Me da un poco de pena porque está descuidado. No es como otras instituciones que tienen buena infraestructura”, indicó.