¡Todo listo! Fechas y canales del debate presidencial 2026

El debate presidencial 2026 se realizará del 23 al 25 de marzo y será transmitido a nivel nacional por señal abierta y plataformas digitales.

Cada vez falta menos para las Elecciones Generales 2026. Como es habitual, se viene preparando el debate presidencial 2026, donde los candidatos tendrán la oportunidad de dirigirse al país y presentar sus propuestas en caso de llegar a Palacio de Gobierno.

Este debate se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de marzo, desde las 8:00 p.m., y será transmitido por señal abierta y plataformas digitales, con el objetivo de ofrecer una cobertura amplia para todos los peruanos.

DINÁMICA DEL DEBATE PRESIDENCIAL

Se ha establecido un esquema de participación por fechas para garantizar el orden en el desarrollo del evento, así lo confirmó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Asimismo, cada jornada contará con tiempos definidos y bloques temáticos.

Un aspecto a resaltar es que la transmisión no contará con pausas de franja electoral, sino que será continua, garantizando un acceso directo al contenido del debate.

TRANSMISIÓN EN VIVO

Las tres jornadas del debate presidencial se realizarán en el Centro de Convenciones de Lima, donde el ingreso estará restringido únicamente a los participantes y al equipo técnico. Por otro lado, los ciudadanos podrán seguir el desarrollo del debate a través de señal abierta por TV Perú y mediante las plataformas digitales del Jurado Nacional de Elecciones.