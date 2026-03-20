Elecciones 2026: jefe de la ONPE pide a todos los miembros de mesa y personeros capacitarse

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto​, ante la proximidad de las elecciones generales, programadas para el 12 de abril, invocó a los miembros de mesa y personeros de todo el país a capacitarse.

“Sabemos que la cédula es compleja; pero, si cada actor electoral ejerce el rol que le corresponde de manera adecuada, la elección va a salir bien. Lo principal es que los votantes, los miembros de mesa y los personeros se capaciten”, afirmó.

ELECTORES INFÓRMENSE

Señaló que para que los electores se informen correctamente y los miembros de mesa y los personeros se capaciten, la entidad ha creado para ellos cursos y materiales virtuales, que pueden encontrarse ingresando a la página web de ONPEduca.

Asimismo, los que deseen pueden capacitarse de manera presencial, acercándose a las sedes de dicha entidad. “Vengan a nuestras oficinas. Hemos abierto oficinas en todos los distritos y centros poblados del país”, agregó Corvetto Salinas.