Más de 1,100 víctimas al año y sin propuestas: ¿la trata de personas es prioridad en la campaña electoral?

En pleno contexto electoral, la trata de personas continúa fuera de las prioridades de quienes aspiran a gobernar el país, pese a su impacto sostenido y creciente.

De acuerdo con el INEI, en 2024 se registraron 1,112 víctimas, de las cuales el 84,1% fueron mujeres y el 43,2% adolescentes entre 13 y 17 años. En 2022, se reportaron 631 denuncias, con un 63% de casos vinculados a explotación sexual.

Asimismo, en 2022 se reportaron 631 denuncias, donde el 85% de las víctimas fueron mujeres y el 63% de los casos estuvo vinculado a explotación sexual. Un dato clave es que el 93% de las víctimas fue captada mediante falsas ofertas de trabajo, lo que evidencia que la trata no inicia con violencia visible, sino con promesas engañosas.

Pese a este escenario, especialistas advierten que los planes de gobierno no incluyen propuestas concretas, presupuesto ni mecanismos de seguimiento para enfrentar este delito.

Frente a ello, Promsex y el Centro Ideas Piura lanzaron la campaña “La trata empieza con promesas: donde el Estado no llega, otros gobiernan”, con el objetivo de colocar el tema en el debate público y exigir compromisos reales por parte de las candidaturas.

La iniciativa también hace un llamado a la ciudadanía a informarse antes de votar y a exigir medidas claras frente a un delito que afecta principalmente a mujeres, adolescentes y jóvenes.

El voto también define prioridades

La campaña recuerda que el voto no solo elige autoridades, sino que también define qué problemas serán atendidos y cuáles seguirán postergados. Por ello, Promsex insta a la ciudadanía a revisar si las candidaturas:

_Incluyen acciones concretas contra la trata de personas

_Garantizan atención integral a víctimas sin revictimización

_Plantean coordinación efectiva entre sectores y niveles de gobierno

_Asignan presupuesto sostenido

Asimismo, exhorta a las y los candidatos a incorporar metas verificables, financiamiento específico y mecanismos de seguimiento en sus planes de gobierno.