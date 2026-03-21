Productores nacionales de arroz advierten presencia de plaga en producto importado

Una situación que ha comenzado a generar preocupación en el sector productivo indica que un insumo, ampliamente consumido en todo el país, podría presentar deficiencias en su fabricación.

Esta situación ha llevado a que los productores nacionales de arroz levanten su voz de protesta contra los productos importados, los cuales estarían ingresando al mercado con una plaga conocida como “Pulguilla”.

Uno de los motivos que ha generado controversia es el posible impacto en los consumidores, pudiendo provocar distintos problemas de salud entre quienes lo consumen.

“PULGUILLA PRESENTE EN EL CONSUMO DE ARROZ

Los productores de arroz señalaron que no solo ellos se verían afectados, sino que esta situación también golpearía con fuerza a las familias peruanas. “Hoy se dan el lujo de traer arroz de la India con una plaga que probablemente se puede expandir en el Perú y el daño no solo sería para el productor de arroz sino también para las familias del Perú”, indicó productor de arroz.

Esta situación también ha provocado una reducción en el precio de venta de este insumo por parte de los productores, lo que resulta completamente desfavorable para ellos. “Los productores antes vendíamos a 1.50 soles el kilo y ahora vendemos a 0.50 céntimos, lo cual nos perjudica bastante porque no recuperamos ni siquiera la inversión”, agregó otro productor.

CONTROLES AL PRODUCTO IMPORTADO

Por otro lado, denunciaron que el producto importado no estaría pasando por todos los controles a los que, por lo general, ellos sí son sometidos. “Así como a nosotros se nos exige que nuestro producto vaya al mercado europeo o americano, nos exigen una serie de condiciones para que vaya en estricta calidad de salubridad”, declaró.