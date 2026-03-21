Capturan a presunto cabecilla de la banda 'Los Mexicanos': alias 'J' fue detenido en El Agustino

Tras un paciente seguimiento y en un espectacular operativo, policías capturaron al presunto cabecilla de la organización criminal ‘Los Mexicanos’, la intervención se realizó en el distrito de El Agustino.

El sujeto fue identificado como Jhonder Tovar Rivas, alias 'J', de nacionalidad venezolana, quien dirigiría la sanguinaria banda que extorsionaba a colectiveros que operan en la ruta Ancón-Villa El Salvador.

Se conoció que el ciudadano extranjero habría sido policía en su país. Tras su captura, fue trasladado a la División de Investigación Criminal del Callao, para continuar con las diligencias correspondientes.

VÍA YAPE

La banda exigía a los colectiveros el pago de 40 soles semanales por vehículo, los amedrentaban enviando videos mostrando armas y municiones, también amenazaban con atentar contra sus familias.

La policía identificó al criminal tras detectar que los pagos exigidos eran realizados vía Yape a través de un número registrado a nombre de Jhonder Tovar. Este fue el hilo que permitió ubicarlo y detenerlo.